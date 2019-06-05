صندوق النقد يخفض توقعاته للنمو الصيني إلى 6.2% من 6.3%

2019/06/05 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني لعام 2019 يوم الأربعاء إلى 6.2 بالمئة، بفعل اشتداد الضبابية التي تكتنف الخلافات التجارية، قائلا إنه إذا تصاعدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فسيكفل ذلك مزي

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