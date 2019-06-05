سعر صرف الدولار والعملات الاجنبية امام الدينار العراقي

2019/06/05 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسعار الصرف للدينار العراقي وبعض العملات اليوم الإربعاء 2019/6/5..

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