مجلس ذي قار يطلق أكثرمن ألف درجة وظيفية خلال العام الجاري

2019/06/05 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مجلس محافظة ذي قار ، اليوم الأربعاء ، عن وجود 2600 درجة وظيفية مخصصة للمحافظة سيتم إطلاقها خلال العام الجاري ضمن درجات الحذف والاستحداث ، لافتاً إلى تعيين أكثر من 550 محاضراً على ملاك التربية والتعليم المهني.وقال عضو مجلس المحافظة شهيد الغالبي في تصريح لـه ، إن “محافظة ذي قار خصص لها 2600 …

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