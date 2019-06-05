مقتل أربعة “دواعش” باقتحام وكر لهم غربي الانبار

2019/06/05 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن امر لواء قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي، الاربعاء، عن مقتل أربعة عناصر بتنظيم “ داعش” الإجرامي بعملية اقتحام وكر للتنظيم الاجرامي غربي المحافظة.وقال العيساوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قوة امنية مسنودة بقوة من الحشد العشائري وبإسناد مباشر من طيران الجيش شرعت بعملية اقتحام وكر لداعش في منطقة وادي […]

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