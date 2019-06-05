بالصور.. حريق يلتهم بعض المحاصيل الزراعية ويهدد منازل أحد القرى شمال تكريت

2019/06/05 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بأن حريقا نشب في بعض المحاصيل الزراعية في قرية غريب الواقعة غرب ناحية العباسي شمال تكريت مركز

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