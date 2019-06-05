محمد صلاح يهاجم الإعلام المصري بسبب صلاة العيد

2019/06/05 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

شن النجم المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، صباح اليوم الأربعاء، هجوما لاذعا على وسائل الإعلام بسبب تعرضه للحصار داخل منزل أسرته في

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