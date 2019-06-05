بالتفاصيل... اعتقال

2019/06/05 | 16:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاربعاء، عن اعتقال "مؤسس" تنظيم "داعش" في ناحية الراشدية شمالي العاصمة العراقية بغداد، مشيرة الى أن عملية الاعتقا...

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