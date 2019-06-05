“بالفيديو” جرحى هجوم الطارمية يتفاجأون باغلاق صالة العمليات أمام اسعافهم في مستشفى الكاظمية

2019/06/05 | 16:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أبدى منتسبون في الجيش العراقي امتعاضهم من وجود أبواب صالة العمليات في مستشفى الكاظمية التعليمي مغلقة امام استقبال جرحى الهجوم الذي شنه تنظيم داعش الارهابي على قوات الجيش في قضاء الطارمية شمالي بغداد، ووجه المنتسبون رسالة الى وزير الصحة لاتخاذ الاجراءات بحق من يعرقل اسعاف الحرجى وتضميد جراحهم.

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