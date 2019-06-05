2019/06/05 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بحضور سيادة المطران مار يوحنا بطرس موشي رئيس اساقفة الموصل وكركوك وكردستان العراق للسريان الكاثوليك والخور اسقف الدكتو بهنام سوني والاب بشار كذيا والاب دريد بربر أقامت كنيسة مارزينا بالتعاون مع دار مار بولس للخدمات الكنسية في بغديدا بإرشاد كل من الاب بشار كذيا راعي كنيسة مارزينا والاب دريد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمحافظة على هوية المسيحيين، مسابقات وفعاليات لتعليم اللغة السريانية للمسيحيين) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمحافظة على هوية المسيحيين، مسابقات وفعاليات لتعليم اللغة السريانية للمسيحيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).