2019/06/05 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رداً على التهديدات الأميركية ..



قائد الجيش الإيراني : القوات المسلحة جاهزة للرد بقوة على أيّ عدوان تجاه إيران

أكد قائد الجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن القوات المسلحة

جاهزة للرد بقوة على أيّ عدوان تجاه إيران.اللواء موسوي أوضح أن الجمهورية الإسلامية لا تتمنى الحرب لكن إذا

وقعت ستجعل العدو يندم عليها ، بدوره أشار نائب قائد الجيش الإيراني

لشؤون التنسيق إلى أن القوات المسلحة لن تسمح لأية قوة بالاقتراب من

حدود إيران المائية وستندم أميركا إن أقتربت منها ، ورأى أن عروض

الأميركان بالتفاوض لن تخدع إيران وليست بحاجة الى الحوار مع واشنطن ،

مبيناً أن تواجد القوات الاميركية في المنطقة يؤجج التوتر فيها.

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