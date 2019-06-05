روحاني: نراهن على الصبر الاستراتيجي في مواجهة الأعداء

2019/06/05 | 16:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، ان بلاده تراهن على ما وصفه بالصبر الاستراتيجي، في مواجهتها مع الأعداء.

وأوضح روحاني، خلال لقائه في طهران، مسؤولي الدولة وسفراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر، ان أميركا انسحبت من الاتفاق النووي الدولي، كي ينفد صبر إيران، وتنسحب ايضا من الاتفاق، لتتمكن واشنطن بسهولة من فرض حظر دولي عليها، بدون ان يكلف أميركا ثمنا لذلك، على حد تعبيره، مضيفا ان العدو اضطر بسبب صبر الشعب والمسؤولين الإيرانيين، الى تغيير أجندته في المنطقة ولهجته تجاه إيران.

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