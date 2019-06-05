2019/06/05 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، احقية مجلس الوزراء باسترجاع العيديات التي منحتها الوزارات الى موظفيها، لافتاً الى ان الوزير يحق له صرف عيديات الى الموظفين في حال تحقق الوفرة المالية في وزارته.وقال التميمي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الوزير وكذلك رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة يحق لهم صرف العيديات بحكم مسؤوليتهم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير قانوني يوضح احقية مجلس الوزراء باسترجاع العيديات من الموظفين) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير قانوني يوضح احقية مجلس الوزراء باسترجاع العيديات من الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).