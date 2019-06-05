رئيس “فيفا” يتعهد برفع الحظر الكلي عن الملاعب العراقية

2019/06/05 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني انفانتينو، برفع الحظر بشكل كامل عن الملاعب العراقية في حال أكمل المتطلبات التي تخص شروط السلامة.وقال انفانتينو، في تصريح له ، إنه “في ولايتي الأولى ساهمت و وفيت بوعدي عن رفع الحظر الجزئي عن العراق”.وأوضح بالقول ، ” الآن أتعهد للشعب العراقي برفع الحظر الكلي عن …

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