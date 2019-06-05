خبير قانوني يوضح احقية مجلس الوزراء باسترجاع العيديات من الموظفين

2019/06/05 | 16:20

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بغداد:سومر نيوز

وضح الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، احقية مجلس الوزراء باسترجاع العيديات التي منحتها الوزارات ال...

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