العلماء يتنبأون بانقراض البشرية بعد 30 عامًا

2019/06/05 | 16:24

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بغداد اليوم - متابعة

كشفت دراسة أجراها خبراء من مدينة ملبورن الأسترالية أن الحضارة الإنسانية في شكلها الحالي مصيرها الانقراض، ويرجع السبب في ذلك للحروب والأزمات الطبيعية والأزمة الاقتصادية "الوشيكة".

وفقا للدراسة التي نشرت في مجلة "People" الأمريكية، في المستقبل القريب، لن يبذل أحد جهدا لخفض مستوى حرق الوقود الأحفوري.



وفي هذه الحالة، ستصل الانبعاثات السامة إلى الحد الأقصى بحلول عام 2030.

ونتيجة لذلك، بحلول عام 2050، يمكن أن يرتفع متوسط ​​درجة الحرارة على الأرض بمقدار ثلاث درجات، مما سيؤدي إلى اختفاء القمم القطبية، وكذلك ارتفاع مستويات سطح البحر أو حدوث الجفاف العالمي في غابات الأمازون، والذي يطلق عليه عادة "رئة كوكب الأرض".

وبحسب العلماء، ستنتشر الحرائق في الغابات ويحدث إما جفاف عام أو فيضانات.

وفي وقت سابق، توقع العلماء أن تختفي الحضارة الأولى للأرض، والتي نشأت في وادي نهر السند، بسبب التغير الحاد في المناخ.

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر محلي في محافظة ديالى، الاربعاء (05 حزيران 2019)،أن شابا مات غرقا بعد محاولته لالتقاط صورة "سيلفي" من أعلى ضفاف نهر دجلة في مدينة بعقوبة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "شابا جاء مع اسرته لزيارة اقربا

بغداد اليوم _ متابعة

واجهت شركة روسية انتقادات حادة جرّاء عرضها دفع مبالغ إضافية للنساء إذ وافقن على ارتداء تنورات أو فساتين أثناء العمل.

وأًفيد بأن قرار منح العلاوات جاء في إطار حملة أطلِق عليها "سباق الأنوثة الماراثوني" الذي تقيمه ش

بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، 05 حزيران، 2019، بإندلاع حريق في احد المزارع جنوب غرب كركوك.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن، "حريقاً اندلع باحد مزارع المحاصيل الزراعية في قرية اغريب التابعة لناحية العباسي جنوب غربي كركوك".

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