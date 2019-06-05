“بالصور” الحرائق تسجل حضورا جديدا بجبل زاوه في دهوك شمالي العراق

2019/06/05 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أظهرت صور وردت الى “يس عراق” الحرائق وهي تسجل حضورا جديدا ولكن هذه المرة في جبل زاوه بدهوك شمالي العراق، حيث لا تزال النيران تشتعل في اراض زراعية وتلتهم محاصيل الحنطة من دون تحديد الجهات المسؤولة حقيقة هذا الحريق الذي بات يشكل تهديدا مستمرا لكل المحاصيل الزراعية.

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