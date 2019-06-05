وزارة الشباب والرياضة تعلن عن موعد جاهزية ملعب الحبيبة الدولي

2019/06/05 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن وزير الشباب والرياضة، أحمد رياض، اليوم الأربعاء،عن موعد جاهزية ملعب الحبيبية الدولي في العاصمة بغداد، فيما كشف عن أسباب تأخر العمل في

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