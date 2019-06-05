اندلاع اشتباكات قوية بين الجيش وداعش في الانبار

2019/06/05 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الحربي، اليوم الأربعاء، عن اندلاع اشتباكات قوية بين قوات الجيش العراقي وعناصر تنظيم داعش في محافظة الأنبار.وقال مصدر أمني في تصريح، بأن "اشتباكات قوية ماتزال مستمرة بين قوات الجيش العراقي وعناصر تنظيم داعش الارهابي في منطقة الدولاب التابعة لقضاء هيت".

وأضاف، ان "الاشتباكات اسفرت عن قتل عدد من عناصر داعش وما تزال الاشتباكات مستمرة حتى هذه اللحظة وفقا للمصدر الأمني".



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