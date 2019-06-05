2019/06/05 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائد لواء حشد قضاء عامرية الصمود في محافظة الانبار العقيد صلاح العيساوي ،الاربعاء، عن نجاح الخطة الامنية التي وضعتها القوات الأمنية من الجيش والشرطة وأفواج الطوارئ وباقي صنوف الأجهزة الأمنية الأخرى لحماية المواطنين طيلة شهر رمضان المبارك.وقال العيساوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “كافة قواطع العمليات المنتشرة في المناطق المحررة في الانبار […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد أمني: خطة رمضان في الأنبار نجحت دون وقوع أي خرق) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد أمني: خطة رمضان في الأنبار نجحت دون وقوع أي خرق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).