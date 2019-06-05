محمد الأزرقي - قراءة في مذكرات سيمور هيرش

2019/06/05 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الأزرقي قراءة في مذكرات سيمور هيرشمحمد الأزرقيكرّس سيمور هيرش الفصول الثلاثة الأولى من كتابه للحديث عن اسرته ونشأته ودراسته ثمّ حصوله على عمل كمراسل في جريدة محلية اسبوعية.هاجر والداه من ليتوانيا وپولندا خلال وبعد الحرب العالمية الأولى.تزوّجا في شيكاگو ورزقا باربعة اطفال ولدوا على شكل توأمين، التوأم الأول بنتان.وبعد اربع سنوات ولد توأم آخر من صبيين.امتلك الوالد محلا لتنظيف الملابس وكيها يقع ف......

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