الحشد يحبط مخططاً إرهابياً لاستهداف المحتفلين بالعيد في ديالى

2019/06/05 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات قاطع ديالى في الحشد الشعبي طالب الموسوي، اليوم الاربعاء، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المحتفلين بعيد الفطر المبارك في المحافظة، فيما أكد معالجة نشاطات تنظيم "داعش" الإجرامي عبر الكمائن.

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