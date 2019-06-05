الصدر يؤم المصلين في عيد الفطر ويجدد دعوته للاصلاح

2019/06/05 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [النجف-اين]جدد السيد مقتدى الصدر ، اليوم الأربعاء، دعوته للاصلاح واصفا عدم استجابة بعض الفاسدين لدعوته بالاستكبار والضلالة.

وقال الصدر قي خطبة صلاة العيد الثانية التي امّ فيه المصلين في مسجد الكوفة جاء فيها " يا قومي أني لكم مصلح أمين واني ادعوكم لحفظ العراق فاسمعوا " مستهجناً عدم التجاوب مع دعوته وعدم محاسبة الفاسدين بالرغم من دعواته المستمرة ليلاً ونهاراً، في السر والجهر " فلم يزيد تلك الدعوات الا النفور والمكر ولا يرجون للعراق وقارا" .وابتهل الصدر للباري عزوجل بخلاص العراق من الفاسدين " وغفران ذنوب من دخل الى بيت الإصلاح من المصلحين والمصلحات".

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