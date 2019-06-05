المهندس يحذر قوات الحشد الشعبي من مخطط ارهابي

2019/06/05 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي بالعراق أبومهدي المهندس، اليوم الأربعاء ، قواته لمزيد من اليقظة والحذر، محذرا من مخطط "للعدو الإرهابي"....

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