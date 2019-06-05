بالصور.. مقاتلو الحشد يتدربون على حرب الشوارع وتحرير الرهائن والسبب؟

2019/06/05 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نشر موقع “ الحشد الشعبي”، الأربعاء، مجموعة صور لمقاتلي اللواء 30 في الحشد الشعبي وهم يجرون تدريبات على حرب الشوارع وتحرير الرهائن بالأسلحة الخفيفة والعجلات المدرعة.وذكر الموقع في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أن “هذه التدريبات تأتي ضمن الخطط المرسومة لرفع جاهزية قوات الحشد الشعبي للتعامل مع أي ظرف”.انتهى/25

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