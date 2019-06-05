2019/06/05 | 16:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى..معاناة مرضى الثلاسيميا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: nGxMg1iJtd0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نينوى..معاناة مرضى الثلاسيميا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نينوى..معاناة مرضى الثلاسيميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).