2019/06/05 | 16:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء الفنان أحمد فاضل في #تغطية_العيد مع الاء هاشم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: PEc5gCT_4p0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. لقاء الفنان أحمد فاضل في #تغطية_العيد مع الاء هاشم) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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