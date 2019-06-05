“بالفيديو” رئيسة وزراء بريطانيا المستقيلة تهنئ المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك

2019/06/05 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق هنأت رئيسة وزراء بريطانيا المستقيلة تريزا ماي المسلمين بحلول عيد الفطر المبارك.وظهرت ماي في مقطع مترجم “بالعربية” وهي تقدم نصائح رائعة في المحبة والسلام وفوائد العيد ورمضان .

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