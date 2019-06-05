2019/06/05 | 16:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء أنه فكّر في بيع منزله في مانهاتن بنيويورك للمساعدة في سد عجز ميزانية الأمم المتحدة.وعرض غوتيريش مقترحه أمام دبلوماسيين لسد عجز مقداره 1,5 مليار دولار في ميزانية عمليات حفظ السلام وآخر مقداره 492 مليون دولار في ميزانية الأمم المتحدة العادية من جراء عدم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غوتيريش: فكرتُ ببيع منزلي في نيويورك لسد عجز ميزانية الأمم المتحدة وكالة خطوة برس.

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