صحيفة: العبادي والحكيم حسما أمرهما بالذهاب للمعارضة

2019/06/05 | 16:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت صحيفة “العربي الجديد”، الأربعاء، بأن ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي وتيار الحكمة برئاسة السيد عمار الحكيم حسما أمرهما بالتوجه إلى المعارضة، مؤكدا وجود قرار غير معلن بهذا الخصوص.ونقلت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، عن مصدر نيابي قوله إن “التوجه نحو المعارضة أصبح مسألة وقت لا أكثر”، موضحاً أنّ “بعض كتل […]

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