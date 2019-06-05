اصابة فلاحين اثنين واحتراق 35 دونماً من محصول الحنطة بإنفجار عبوة بكركوك

2019/06/05 | 17:24

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت خلية الإعلام الامني، الأربعاء، إصابة فلاحين إثنين واحتراق 35 دونماً من محصول الحنطة اثر انفجار عب...

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