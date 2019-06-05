اقتصاد بريطانيا يقترب من الركود بسبب بريكست

2019/06/05 | 17:24

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متابعة:سومر نيوز

أظهر مسح للشركات، أن نمو الاقتصاد البريطاني توقف تقريباً في الشهر الماضي، مع نمو محدود في قطاع الخدمات...

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