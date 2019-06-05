2019/06/05 | 17:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اقتصاد بريطانيا يقترب من الركود بسبب بريكست) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
متابعة:سومر نيوز
أظهر مسح للشركات، أن نمو الاقتصاد البريطاني توقف تقريباً في الشهر الماضي، مع نمو محدود في قطاع الخدمات...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
اقتصاد بريطانيا يقترب من الركود بسبب بريكست) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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