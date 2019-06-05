العاب الاسلحة.. اصابات وخسائر مادية خلال العيد

2019/06/05 | 17:24

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سومر نيوز: بغداد..



يتجدد مع الاحتفالات في الاعياد والمناسبات تسجيل عدد من الإصابات نتيجة الالعاب والمفرقعات النارية، ماد...

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