2019/06/05 | 17:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
سومر نيوز: بغداد..
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العاب الاسلحة.. اصابات وخسائر مادية خلال العيد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
سومر نيوز: بغداد..
يتجدد مع الاحتفالات في الاعياد والمناسبات تسجيل عدد من الإصابات نتيجة الالعاب والمفرقعات النارية، ماد...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
العاب الاسلحة.. اصابات وخسائر مادية خلال العيد) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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