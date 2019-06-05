إصابة فلاحين اثنين واحتراق 35 دونمًا من الحنطة في كركوك

2019/06/05 | 17:26

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت خلية الإعلام الامني، اليوم الاربعاء، إصابة فلاحين اثنين واحتراق 35 دونمًا من محصول الح...





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