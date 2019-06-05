وضع قيود مشددة على بند

2019/06/05 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – متابعة

قال مساعدون وأعضاء بالكونجرس الأمريكي إن أعضاء بالكونجرس، وبينهم جمهوريون من حزب الرئيس دونالد ترامب، يعدون تشريعا يسعى لإيقاف خطط ترامب بيع

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