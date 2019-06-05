2019/06/05 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - متابعة

قال المتحدث باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، اليوم الأربعاء، إن قوات الأمن ألقت القبض على نائب الأمين العام للحركة ياسر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال القيادي المعارض ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال القيادي المعارض ونائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ياسر عرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).