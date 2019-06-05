ما أحقية مجلس الوزراء باسترجاع العيدية الممنوحة للموظفين؟

2019/06/05 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، احقية مجلس الوزراء باسترجاع العيديات التي منحتها الوزارات الى موظفيها، مبينا ان الوزير يحق له صرف عيديات الى الموظفين في حال تحقق الوفرة المالية في وزارته.وقال التميمي في تصريح صحفي، ان "الوزير وكذلك رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة يحق لهم صرف العيديات بحكم مسؤوليتهم واشرافهم المباشر متى ما تحققت الوفرة المالية".

وأضاف، ان "مجلس الوزراء يحق له الغاء هذه العيديات بموجب المادة ٨٠ من الدستور والتي نصت على المجلس يخطط وينفذ السياسة العامة ويشرف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وإصدار الأنظمة والتعليمات".

وأوضح، ان "مجلس الوزراء أصدر القرار ١٧٧ الذي ألغى هذه العيديات".

وأشار الى، ان "أما كان الأولى التنسيق المسبق بهذا الشأن حتى لا يكون من أعطى هذه العيديات بموقف لا يحسد عليه خصوصا ان القرار قال تسترجع عن طريق الاستقطاع من الرواتب، والخطأ في الخير أفضل من الصواب في الشر والعائد في هبته كالعائد في بصاقه كما يقول الرسول ص".



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