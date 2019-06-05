ما أحقية مجلس الوزراء باسترجاع العيدية الممنوحة للموظفين؟

وأضاف، ان "مجلس الوزراء يحق له الغاء هذه العيديات بموجب المادة ٨٠ من الدستور والتي نصت على المجلس يخطط وينفذ السياسة العامة ويشرف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وإصدار الأنظمة والتعليمات".
وأوضح، ان "مجلس الوزراء أصدر القرار ١٧٧ الذي ألغى هذه العيديات".
وأشار الى، ان "أما كان الأولى التنسيق المسبق بهذا الشأن حتى لا يكون من أعطى هذه العيديات بموقف لا يحسد عليه خصوصا ان القرار قال تسترجع عن طريق الاستقطاع من الرواتب، والخطأ في الخير أفضل من الصواب في الشر والعائد في هبته كالعائد في بصاقه كما يقول الرسول ص".
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