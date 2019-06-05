مقتل ما يسمى بأمير الجزيرة في

2019/06/05 | 17:29

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وقال السمرمد في تصريح صحفي، تابعته الغدير، انه "بعد ورود معلومات عن تواجد المدعو عبدالله الفرحان الملقب بأبو مسلم العراقي في صحراء الجزيرة قامت قوة مشتركة من الجيش العراقي والحشد العشائري بملاحقة 4 عناصر لداعش كانوا يستقلون دراجات نارية تحديدا عند منطقة الدولاب التابعة لقضاء هيت غربي الانبار حيث انتهت بدخولهم احد الى احد الانفاق".وأضاف، أن "الطيران قام بقصف النفق الذي اختبأ فيه عناصر التنظيم بشكل كامل، وتبين وجود 7 جثث تعود لداعش؛ بما فيهم أمير ولاية الجزيرة لداعش المدعو ابو مسلم العراقي، وهو ما يؤشر الى اعتماد التنظيم هذا المكان كوكر لتنفيذ هجمات المجاميع الارهابية عملياتها ضد القوات الامنية والمدنيين".وأشار السمرمد الى ان "العملية جاءت ضمن جهد استخباري بين قوات الفرقة السابعة للجيش العراقي وقوة من حشد عشائر العبيد المنتشرة في المنطقة وهو ما سهل متابعة الارهابيين والقضاء عليهم".انتهى.ص.هـ.ح.

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