2019/06/05 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص- الحل العراق دعا المتحدث باسم #العشائر_العربية في المناطق المتنازع عليها “مزاحم الحويت”، اليوم الأربعاء، #الأمم_المتحدة والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإيقاف عمليات القتل و #التهجير_الجماعي التي تطال المدنيين في محافظة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قتلٌ جماعي وتهجير واتهاماتٌ لميليشياتٍ إيرانية .. ماذا يحدث في ديالى؟) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قتلٌ جماعي وتهجير واتهاماتٌ لميليشياتٍ إيرانية .. ماذا يحدث في ديالى؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).