اصابة فلاحين واحتراق 35 دونما بانفجار بدبس كركوك

2019/06/05 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اصيب فلاحان بانفجار استهدف عجلة بمحافظة كركوك.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني، ان انفجار عبوة ناسفة على عجلة نوع بيك اب، مما ادى الى إصابة فلاحين اثنين، واحتراق ٣٥ دونما من محصول الحنطة تعود لاحد الفلاحين على طريق قرية "علو محمود" في قضاء الدبس بمحافظة كركوك.واضاف ان فرق الدفاع المدني امكنت من اخماد الحريق.

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