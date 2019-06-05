عملية تفتيش أمنية في كركوك بحثاً عن إرهابيين أستهدفوا نقطة تابعة للحشد

2019/06/05 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، ان "القوات الأمنية تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر من عصابات داعش الإرهابية الذين استهدفوا نقطة تابعة للحشد في كركوك.

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