إصابة فلاحين أثنين وإحتراق 35 دونماً من محصول الحنطة بانفجار عبوة ناسفة في كركوك

2019/06/05 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء إصابة فلاحين اثنين، واحتراق ٣٥ دونماً من محصول الحنطة بانفجار عبوة ناسفة في قضاء دبس بمحافظة كركوك

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