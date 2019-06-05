2019/06/05 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ أنفجرت عبوة ناسفة في قضاء الدبس بمحافظة كركوك.وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان، ان “عبوة ناسفة انفجرت على عجلة نوع (بيك اب)، مما ادى الى إصابة فلاحين اثنين، واحتراق ٣٥ دونما من محصول الحنطة تعود لاحد الفلاحين على طريق قرية (علو محمود) في قضاء الدبس بمحافظة كركوك”.وأشارت الى ان “فرق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنفجار عبوة ناسفة في الدبس تجرح فلاحين وتحرق عشرات الدوانم) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنفجار عبوة ناسفة في الدبس تجرح فلاحين وتحرق عشرات الدوانم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).