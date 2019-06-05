قارئ عراقي يحصل على المركز الأول في مسابقة “إن للمتقين مفازاً”

2019/06/05 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حاز المتسابق المشارك من العراق “فلاح زليف” على المركز الأول في الأمسية الختامية لمسابقة قناة الكوثر الدولية الرمضانية “إن للمتقين مفازا” لعام 2019.حيث أعلنت لجنة التحكيم في الدورة الثانية عشرة من المسابقة الدولية لتلاوة القرآن على قناة الكوثر الفضائية “إن للمتقين مفازا” عن أسماء القراء الفائزين بالمراتب الخمس الأولى وهم: الأول: فلاح زليف …

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