2019/06/05 | 17:39

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الاعلام الامني يكشف طبيعة حريق 35 دونم من الحنطة في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الامني، الأربعاء، إصابة فلاحين إثنين واحتراق

35 دونماً من محصول الحنطة اثر انفجار عبوة ناسفة في محافظة كركوك.

وذكرت الخلية في بيان ، أن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة نوع بيك اب،

مما ادى الى إصابة فلاحين اثنين، واحتراق ٣٥ دونما من محصول

الحنطة تعود لاحد الفلاحين على طريق قرية علو محمود في قضاء الدبس

بمحافظة كركوك".وأضاف البيان، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق".

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