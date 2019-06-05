بالصور.. صلاة عيد الفطر في كربلاء المقدسة

2019/06/05 | 17:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيمت صلاة عيد الفطر المبارك صباح اليوم الأربعاء بمشاركة حشد كثير من الناس بين الحرمين الشريفين بمدينة كربلاء المقدسة.

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