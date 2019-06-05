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الأخبار المحلية

الأربعاء 5 يونيو 2019 | 05:39 مساءً | عدد القراءات : 10

احالة خمسة عراقيين للقضاء بحوزتهم اقامة وفيزا المانية مزورة بمطار بغداد

بغداد/...



اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، عن احالة خمسة عراقيين للقضاء بحوزتهم اقامة وفيزا المانية مزورة بمطار بغداد.





وقالت الهيئة في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، إنه "تم إحالة خمسة مسافرين للقضاء في منفذ مطار بغداد الدولي بحوزتهم اقامة وفيزا المانية مزورة".

وأضافت أن "ذلك جاء بالتعاون مع مكتب جوازات المطار وشعبة البحث والتحري، بعد أن تم الفحص والتدقيق في مختبر تحليل الوثائق المزورة"، مشيرة الى "اتخاذ الاجراءات القانونية واحالتهم الى مركز شرطة المطار".انتهى2

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