أحالة 5 عراقيين للقضاء بحوزتهم اقامة وفيزا مزورة في مطار بغداد

2019/06/05 | 17:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة المنافذ الحدودية،إحالة خمسة مسافرين للقضاء في منفذ مطار بغداد الدولي.وذكرت الهيئة في بيان” انه تم إحالة خمسة مسافرين عراقيين للقضاء بحوزتهم “اقامة وفيزا المانية مزورة، جاء ذلك بالتعاون مع مكتب جوازات المطار وشعبة البحث والتحري، بعد أن تم الفحص والتدقيق في مختبر تحليل الوثائق المزوره”.

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