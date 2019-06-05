نائب عن الفتح: الموقف العراقي بقمة مكة لن يؤثر على العلاقات مع دول الخليج

2019/06/05 | 17:56

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف الفتح، مهدي تقي، الأربعاء، أن الموقف العراقي بشأن البيان الختامي لقمة مكة، لن يؤثر ...

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