2019/06/05 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الامني، عن اصابة فلاحين اثنين واحتراق 35 دونما بانفجار عبوة ناسفة في قضاء الدبس.وذكرت الخلية في بيان” ان انفجار عبوة ناسفة على عجلة نوع بيك اب، ادى الى إصابة فلاحين اثنين، واحتراق ٣٥ دونما من محصول الحنطة تعود لاحد الفلاحين على طريق قرية ” علو محمود” في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، […]

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