ثلاثة حوادث سير مروعة في ميسان ووقوع ضحايا

2019/06/05 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت محافظة ميسان، الأربعاء، في أول أيام عيد الفطر ثلاثة حوادث سير مروعة.وأنقلبت سيارة مدنية أمام مديرية الزراعة وسط ميسان فيما انقلبت سيارة سيارة أخرى تاكسي (سايبا) في منطقة العوفية وسط العمارة.ولم يعرف بعد اذا ما وقع ضحايا في الحادثين المذكورين.ووقع حادث ثالث كان مروعاً على طريق البتيرة تسبب بوفاة اربعة اشخاص.

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